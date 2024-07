Intranquilas viudas de Pasta de Conchos

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Para recordar a los mineros que perecieron en la Mina Pasta de Conchos, se construyó un memorial de 65 estelas con el nombre de cada uno de ellos, los cuales quedaron atrapados en la mina ocho, ubicada en San Juan de Sabinas, Coahuila, sin embargo algunas de las viudas, hijos, y padres, insisten en darle prioridad al rescate de los restos de sus seres queridos que fallecieron ese 19 de febrero de 2006. Así lo externa la viuda del minero Rolando Alcocer Soria, Rosa María Rivera Mejía.

Menciona que este memorial se construyó el año pasado, pero para ella y su familia en particular no están de acuerdo: "Por qué nos vas a hacer algo antes de tiempo, si todavía no los tenemos". "A mí no me interesa ese monumento, lo hicieron ¡Ok!, porque fue un compromiso que el presidente hizo, ahí donde ven esas piedras, solo van a estar de adorno, ahí no va a ver nada, la gente que quiera ir ahí está bien, pero lo único que van a poner ahí es una fotografía"

Pero para qué, Se pregunta la viuda: "A mí lo que me interesa es que me den los restos de mi marido y tener un lugar donde tenerlo, es todo. Ese memorial como para que, a lo mejor ni lo voy a disfrutar".

Ya que señala está muy enferma, y aún continúa asistiendo al lugar todos los días. Nos recordó que fue la viuda que tuvo una enfermedad referente a una discusión que tuvo con los mandatarios que se encargan del rescate de los Mineros, nombrando a "La Sra. Rosa María Alcalde, la secretaria de Protección Civil, Laura Velázquez, con el Sr. Bartlett de la CFE, y varias personalidades más que estuvieron con varias viudas en una junta en un reconocido lugar de la localidad. "Y por tan acelerada que estuvo la reunión, a mí se me provoco un infarto, el 09 de mayo del 2023".

Expresa que Dios le dio otra oportunidad, y por qué no aprovecharla seguir luchando por su marido. "Y si ahí está el memorial, que lo acepte quien lo quiera, a mí no me interesa, lo digo recio y quedito ¡A mí no me interesa!, para recordar a mi marido siempre, están mis hijos y ahí lo veo en ellos, lo llevo en mi corazón y ahí voy a estar así".

Recalcó que: "Para qué quiero un memorial si no voy a disfrutar, ni siquiera poder venir a verlo, ahorita estoy de pie gracias a Dios por esto, por la lucha del rescate, pasando el rescate que se cumplan todos nuestros sueños, no sé qué vaya a hacer, que vaya a pasar, No sé cómo mi salud vaya a estar, la tengo deteriorada pero aquí estoy de pie, luchando hasta que Dios quiera y me permita seguir con esto". Finalizó.