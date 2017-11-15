Introducen red de agua potable

SAN BUENAVENTURA COAH.- Obras Públicas y SIMAS llevan a cabo la introducción de 300 metros de red de agua potable que beneficiará a los habitantes de la comunidad Saca Bucareli y conexión con Pueblo Nuevo.

La obra tiene el propósito de evitar que los habitantes de este sector eviten continuar conectados por medio de mangueras ya que eso representa un riesgo para que se interrumpa el servicio.

El problema es que hay usuarios que están conectados con mangueras de media pulgada, cuando que por ley deben ser de dos y media, por lo que ahora que se haga el cambio el beneficio será mucho ya que habrá más flujo de agua, dijo el director de Obras Públicas, Jesús Chávez Peñaloza.

Aclaró que gran parte de los beneficiados están cooperando para que la obra se lleve a cabo con mayor rapidez al tratarse de un servicio básico para las familias.

Dijo que el atraso en este servicio se debe a que siempre se había canalizado hacia el primer cuadro de la ciudad dejando desprotegidas algunas áreas, pero que ahora las cosas van a cambiar.

Cabe mencionar que serán 30 las familias que de entrada se beneficiarán con este servicio, obra que se llevará a cabo en calles aún sin pavimentar y en aquellas que ya cuentan con asfalto, una vez que se lleve a cabo la conexión se pavimentarán de nueva cuenta para no afectar las actividades de la población.