Invade empresario predios de La Polka

FRONTERA COAH.- Para la creación de un parque industrial el empresario Gerardo Oyervides invadió los terrenos del rancho "La Polka" que colinda con el Ejido San Juan Bautista, aunque está dispuesto a llegar a un acuerdo y pagar por esos predios o retirar la barda que se fincó.



Los propietarios de estos terrenos invadidos son aproximadamente 30, pero en la reunión estuvieron presentes alrededor de 50 personas, que exigían al empresario que retirara la barda que invadía sus predios o que comprara la totalidad de sus terrenos ya que quedarse con una mínima parte no les es conveniente.

Fue en las oficinas del departamento de Fomentó Agropecuario donde se llevó a cabo la reunión ahí estuvieron presentes las partes involucradas además de Miguel Huitrón Jaramillo y Oscar del Bosque, quienes son el regidor y director de Fomento Agropecuario y que están siendo mediadores en este conflicto.

Gerardo Oyervides empresario manifestó que él tiene escrituras de los predios que utilizó, aun así se puso en disposición de comprar los terrenos que fueron invadidos y menciona que el precio lo ponga un avaluó que puede conseguir por parte del municipio pero él correría con el pago de este estudio.

Ramón Suárez Corona, comisariado del Ejido San Juan Bautista, dijo que son más de mil 300 metros los que el empresario ha invadido con la construcción de una barda que protege un terreno en el que se construirá un parque industrial.

Los propietarios pedían 100 mil pesos por lote a lo que el empresario mencionó que él no compraría la totalidad pero que no tenía problema en quitar la barda, sin embrago quedaron en que se hará el avaluó y los propietarios verán si les conviene o no que se compre solo los terrenos invadidos o si el empresario opta por quitar la barda y respetar los terrenos de la gente aunque él también cuente con escrituras.