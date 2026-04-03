Javier Flores Rodríguez anuncia inversión en clínica ISSSTE: 500 mil pesos para obras

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El alcalde Javier Flores Rodríguez anunció una inversión de 500 mil pesos para obras de pavimentación, señalización y habilitación de estacionamiento en la nueva clínica del ISSSTE, en respuesta a solicitudes planteadas por maestros jubilados que serán atendidos en este espacio médico.

El edil detalló que los trabajos contemplan accesos adecuados, áreas de estacionamiento y espacios destinados a personas con discapacidad, con el objetivo de garantizar un servicio digno y funcional para los derechohabientes. "Será una pavimentación con accesos, estacionamiento para discapacitados, siempre tratando de sumar y hacer en equipo, en conjunto para los resultados de los sambonenses", expresó.

Cabe recordar que fue en septiembre de 2025 cuando inició la construcción de la Unidad de Medicina Familiar en un terreno donado por la Sección 5 del SNTE, como parte de un esfuerzo por atender una de las demandas más sentidas de la población. Durante décadas, habitantes de la región han enfrentado limitaciones en el acceso a servicios de salud, por lo que esta nueva infraestructura busca revertir esa situación al brindar atención a cerca de 50 mil derechohabientes. Con estas acciones, el municipio apuesta por mejorar la infraestructura y facilitar el acceso a servicios médicos, fortaleciendo la atención en beneficio de la población de San Buenaventura y sus alrededores.