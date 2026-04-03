Aumento de pensiones en Cuatro Ciénegas: Víctor Leija busca justicia social

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- El alcalde de Cuatro Ciénegas, Víctor Leija Vega, informó que, a través de un estudio actuarial, se logró diseñar un esquema para mejorar significativamente las pensiones de trabajadores municipales, beneficiando en una primera etapa a 25 pensionados.

El edil explicó que el objetivo principal fue apoyar a quienes percibían ingresos muy bajos, por lo que se determinó elevar sus pensiones hasta alcanzar el salario mínimo, lo que representará incrementos que van del 200 al 300 por ciento, dependiendo de cada caso. "Vamos a subirlos al salario mínimo; van a tener incrementos de hasta el 200 a 300 por ciento. Hay algunos casos donde aplica más o menos, pero quienes estaban por pensionarse no lo hacían porque recibían apenas el 75 por ciento, lo cual era muy bajo", detalló.

Asimismo, indicó que con este ajuste se logró elevar el porcentaje de pensión del 75 al 85 por ciento del salario, lo que permitirá condiciones más dignas para los trabajadores en retiro. En cuanto a las finanzas municipales, Leija Vega señaló que también se optimizó la aportación del Ayuntamiento al sistema de pensiones, reduciéndola del 15 al 12 por ciento, gracias a la asesoría de un despacho especializado, lo que permitirá disminuir el pasivo generado por el desbalance en las contribuciones. "Ese pasivo se generaba porque estaban muy desproporcionadas las aportaciones del municipio y del trabajador. Con este estudio se logró equilibrar", puntualizó.

El alcalde agregó que el proyecto ya fue presentado ante la Secretaría de Gobierno del Estado, encabezada por Óscar Pimentel, quien dio visto bueno al planteamiento, por lo que será enviado al Congreso del Estado para su análisis y eventual autorización. Finalmente, destacó que esta reforma busca garantizar pensiones más justas y sostenibles, tanto para los actuales beneficiarios como para futuras generaciones de trabajadores municipales.