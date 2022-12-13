Invertirá Frontera 20 mdp en bacheo

FRONTERA COAH-. En el municipio de Frontera existen calles llenas de baches que ya no pueden ser reparadas por que el daño es muy considerable pero ya se encuentran dentro de la lista de calles prioritarias para los proyectos de recarpeteo del próximo año en los que se contempla una inversión de hasta 20 millones de pesos.

Lo anterior lo dio a conocer Roberto del Bosque; director de Obras Públicas dijo que son obras de pavimentación y recarpeteo, durante el mes de diciembre estuvieron trabajando arduamente en un estudio.

Ya hicieron un levantamiento de las calles más sentidas de la ciudad y están haciendo un programa para cuando empiece el año empezar con la pavimentación y bacheo.

Entre las calles más dañadas y más transitadas se encuentra la calle Francisco de Luna, por esta transita mucho equipo pesado, también se tiene la calle Progreso que pasa frente a la Presidencia de Frontera y llega hasta el centro comercial de Bodega Aurrera.

También se tienen calles por donde pasa el transporte público y el tráfico pesado, se ha bacheado y años pasados también se hizo pero son calles muy parchadas, requieren de recarpeteo.

Dijo que aunque aún no hay un número exacto, siguen viendo el presupuesto para el próximo año pero dijo que debe andar entre los 15 y 20 millones de pesos.