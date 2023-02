Invertirán 3.5 mdp en pavimentación

FRONTERA COAH-. Se implementa en Frontera un programa de 14 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica que se van a colocar en distintas calles de la ciudad, empiezan con las principales calles de la colonia Guadalupe Borja, en total se invierten alrededor de 3.5 millones de pesos.

Roberto del Bosque; director de Obras Públicas, señaló que empezarán a trabajar en la calle Progreso, Lázaro Cárdenas y las calles que dan vuelta a la plaza de la Borja.

Señaló que estas calles estaban muy deterioradas, ya ameritaba que se hicieran estas labores, el director dijo que están tardando un poco porque hay una desnivelación, se hace una cuna y se estanca el agua, esto de acuerdo al sentir de la población.

1 / 2 2 / 2 ❮❯

Comentó que se hicieron los trabajos necesarios para que ese problema ya no suceda, dijo que es carpeta asfáltica de calidad que es la que se utiliza en este tipo de pavimentaciones, no es como en la Venustiano Carranza que 7.5 cm, aquí son 5 cm porque no hay tráfico pesado.

Señaló que para el próximo jueves deberán terminar wen la colonia Borja, pero seguirán trabajando en más partes de la ciudad, algunos de estos trabajos será en los ejidos La Cruz y 8 de Enero.