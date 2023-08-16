Invita Frontera a pagar predial

El Gobierno Municipal a través de su área de Catastro invita a los ciudadanos a aprovechar el 15 % de descuento en el pago del impuesto predial durante el presente año.

Los contribuyentes pueden acudir y pagar de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, aunque las cajas de Tesorería se cierran hasta que se atienda al último ciudadano.

Este descuento se ha venido aplicando desde el año 2019 y esta administración se continúa otorgando para pedidos rústico, urbano, casa habitación, industrial, comercial, baldíos, personas físicas y morales.

Desde que comenzó el año se han ofrecido descuentos a los más de 35 mil contribuyentes, pues el ingreso de recursos al municipio es convertido en obra pública que beneficia a la población en general.

Julio y agosto son meses difíciles para las familias pues hacen gastos en graduaciones y útiles escolares ante el inicio del ciclo escolar, es por ello que el ayuntamiento otorga el 15 por ciento de descuento apoyando en su economía.