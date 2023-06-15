Invita Hugo Lozano al RIB-EYE FEST

San Buenaventura, Coahuila.- El municipio de San Buenaventura celebrará la segunda edición del Monumental Rib-eye Fest Coahuila 2023 ante el gran éxito obtenido en la región centro-desierto.

Hugo Iván Lozano Sánchez, alcalde de San Buenaventura expuso que se pretende disfrutar del evento parrillero para que la gente de la región y de todo el estado participe, ya que es el motor de arranque de la tradicional feria.

Destacó el apoyo del Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís quien estuvo presente el primer año junto a la secretaria de Turismo, Azucena Ramos Ramos dejando un gran precedente en este festival de primer nivel.

Al ser una fiesta completamente familiar se invita a disfrutar del folclórico evento gastronómico el viernes 23 de Junio a partir de las 17:00 horas en terrenos de la feria.

Los equipos interesados en participar pueden pedir informes en el teléfono 8662836127 y 8661010826, la inscripción tendrá un costo de $1,000 por equipo y la fecha límite de registro es el domingo 18 de junio.

Cada equipo participante deberá estar integrado por un máximo de 10 personas, mínima de 5 y deberá quedar registrado con un nombre que lo identifique.

El alcalde Hugo Lozano dijo que este evento es coordinado con el Departamento de Turismo a cargo de la regidora Laura Kariet Gallegos, al momento del registro se brinda la información a participantes.

Los equipos participantes serán calificados por chef especializados y su veredicto será inapelable. El responsable del equipo deberá firmar de aceptación la convocatoria y el reglamento, así como enviar la información de los participantes al siguiente correo electrónico: [email protected] o Whatsapp.

“Estamos seguros que nuevamente será muy exitoso este evento, en la primera edición tuvimos un participante de lujo que fue el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís; reconozco que ya se estaba preguntando por este gran evento pero no pudimos hacerlo antes por el tema electoral, ya estamos listos e invitamos a la gente que asista, el evento a veces se alarga porque los jueces tienen que probar cada uno de los cortes que se van a estar ofreciendo y la premiación se da al final” dijo Hugo Lozano.

El evento será amenizado por música en vivo y como presentación especial se tendrá nuevamente a la Banda Toro Viejo de la Laguna.