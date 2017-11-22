Invitan a comportarse en época decembrina

Frontera.- Al tener en puerta la derrama económica que iniciará con la entrega de más de 60 millones de pesos a los trabajadores en la planta uno y posterior el reparto de ahorro y aguinaldo en ambas siderúrgicas el día 5 de diciembre, el auxiliar de la comisión ante Seguridad Pública de la Sección 288 hizo el llamado a sus compañeros para hacer el mejor de los usos de su recurso y evitarse complicaciones legales.

Gilberto Silva expresó que se tiene una muy buena relación con las direcciones de Seguridad Pública en los municipios de la región, lo mismo que con la Fiscalía pero eso dijo, no excusa a nadie de situaciones legales que por sus acciones puedan incurrir.

Por ese motivo, hizo el llamado a sus compañeros a ser conscientes en su actuar y no dar margen a que las autoridades procedan en su contra, además de pedir que en caso de consumo de bebidas busquen contar con chofer designado y así evitarse cualquier situación legal que incluso pueda implicar su detención.

Llamó también a sus compañeros a evitar mostrarse ostentosos con su recurso económico, acudir a los cajeros en horas hábiles y no por la noche, porque se genera mayor riesgo de sufrir atracos y perder su recurso, lo que sería muy lamentable si se considera que es dinero que generan en un año de trabajo.

En lo general, Gilberto Silva detalló que no porque tengan relación y comunicación constante con las autoridades quedarán exentos de implicaciones legales que pudieran en su momento afectar su economía familiar.