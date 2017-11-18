Invitan a pagar el impuesto predial

SAN BUENAVENTURA, COAH.- En apoyo a la población y como parte de la estrategia de ahorro, el alcalde Óscar Flores Lugo anunció la promoción en el pago del Impuesto Predial que consiste liquidar 2016 y 2017 con un cincuenta por ciento de descuento, eliminando los adeudos anteriores.

Esto como resultado de la aceptación que tuvo la promoción aplicada en el mes de octubre, logrando una captación de 182 mil 619.43 pesos, de los habitantes tanto de la mancha urbana como rural.

Es una promoción del Buen Fin pero en este caso durará todo el mes pues queremos que la gente se ponga al corriente con este pago y que con ello se quite el pendiente de este compromiso que tiene que cubrir cada año, dijo el Edil.

Por otra parte dijo que debido a la promoción anunciada muchas personas han acudido a pagar, pero las hay que también buscan información respecto a su situación, a estas personas les dicen que tienen únicamente este mes para aprovechar esta promoción.

“Sabemos que rebasaremos la meta del mes de octubre porque la gente sabe que de esta manera lograremos cumplir con los compromisos que tenemos y por eso nos está apoyando además es un compromiso que tenemos de ayudar , ellos aportando y nosotros haciendo obras”.

De manera equilibrada tanto los habitantes de la mancha urbana como la rural están acudiendo a pagar su impuesto predial.