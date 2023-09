Invitan a realizar testamento

FRONTERA COAH.- En el mes del testamento, el municipio de Frontera instaló un módulo para brindar la atención a los ciudadanos que quieran tramitar su testamento a un costo de 600 pesos, esto con el objetivo de que no hereden problemas a los familiares y que mejor se haga la voluntad de quien realice el testamento.



El alcalde Roberto Piña, acompañado de Javier Chaires Contreras y Julián Márquez, titular de la Notaría Pública #34, hablaron sobre lo importante que es hacer el trámite para no dejar en problemas a los seres queridos, con problemas legales a los hijos.

Es una tradición que en septiembre se le conozca como "El mes del testamento", señaló Julián Márquez, habló sobre lo que representa un documento como lo es el testamento, mediante este, una persona deja instrucciones para después de su fallecimiento, la forma en que va a distribuir los bienes que con sacrificio ha adquirido.

"Se evitan gastos innecesarios lentos, tardados y costosos, al existir un testamento, el notario lo ejecuta y se cumplen con las intenciones de las personas que en vida plasmo en el documento", comentó.

Dijo que la cultura del testamento a nivel nacional no rebasa el 10 %, por eso el Gobierno Federal y Estatal ha instituido como septiembre al mes del testamento, donde además de fomentarlo, bajan los costos, mencionó que no se había dado en otro municipio en la región, aporta un subsidio municipal para que la gente de Frontera, se beneficie con este programa.

Ya con el subsidio de la presidencia es de 600 pesos por persona, normalmente cuesta entre 2mil 500 pesos dependiendo de los bienes de la persona, pero en este caso no importan la cantidad de bienes, el costo es de 600 pesos, además se podrá asesorar a las personas respecto a cómo podrían realizar su testamento.

El hecho de poner bienes en un testamento no significa que no disponga de ellos, el testamento es una instrucción para después, pero mientras la persona no muera puede cambiarlo, sustituirlo, vender sus bienes.

La ciudadanía puede aprovechar esta buena oportunidad estarán hasta el día último de septiembre de 9:00 am a 1:00pm además estarán en los módulos de la colonia, "Miércoles Ciudadanos" que está desde que empezó la administración del alcalde Roberto Piña.