Invitan a resguardar a mascotas

Cuatro Ciénegas, Coahuila. - Con la finalidad de brindar seguridad animal a través del municipio de Cuatro Ciénegas y evitar escapes de las mascotas de hogares por el uso de pirotecnia durante estas fechas.

En el Pueblo Mágico se tienen campañas de protección animal por ello se exhorta a la gente de ser parte de esta cultura, la Mtra. Yoana Garza Herrera, directora de Desarrollo Sustentable, invitó a la ciudadanía a evitar el uso de fuegos pirotécnicos manifestando que asustan a los animales y pueden provocar incidentes.

1 / 2 En el Pueblo Mágico se tienen campañas de protección animal por ello se exhorta a la gente de ser parte de esta cultura. 2 / 2 ❮❯

"Invitamos a la ciudadanía a evitar detonaciones de pirotecnia, puesto que además de representar un riesgo a quienes la manejan, lastiman a los perros, o ocasionando que estos salgan asustados de sus hogares y causen incidentes, como tirar basura en las calles del municipio hasta algún atropellamiento por parte de un conductor".

Puntualizó que se tienen monitoreados 563 perros callejeros en el pueblo mágico y que entrando el año próximo se volverá a monitorear, esto con la finalidad de ver si los programas de esterilización y concientización han dado resultados.

Invitó a las familias de ser parte de esta campaña de protección a mascotas y que no dejen que anden en las calles ya que es una responsabilidad el cumplir con los protocolos de la ley estatal de bienestar animal de Coahuila.