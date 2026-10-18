San Buenaventura: Celebran 95 años del ejido Guadalupe Victoria

San Buenaventura, Coah.– Entre recuerdos, tradiciones y el orgullo de sus raíces, las familias del ejido Guadalupe Victoria, conocido como El Cerrito, celebraron el 95 aniversario de su fundación, acompañadas por el alcalde de San Buenaventura, lic. Jesús Javier Flores Rodríguez, quien reconoció el esfuerzo de sus habitantes por preservar la identidad y el legado de su comunidad.

La historia del ejido se remonta al 15 de octubre de 1931, cuando un grupo de campesinos se organizó para reclamar el acceso al agua, dando origen al ejido Guadalupe Victoria, nombre otorgado en honor al primer presidente de México.

Con el paso del tiempo, la búsqueda de un ojo de agua y el hallazgo de un nacimiento natural en una pequeña elevación dieron lugar al nombre popular de El Cerrito, con el que hasta hoy se identifica esta comunidad rural.

Entre los acontecimientos históricos destaca que acordaron para el primer nacimiento que llevara el nombre del ejido, en 1933, de Guadalupe Victoria López Hernández, considerado el primer habitante nacido en la comunidad. Falleció en 2022 y dejó como legado a sus hijos, nietos y bisnietos, quienes mantienen viva su memoria familiar.

En materia educativa, en 1964 llegó la primera maestra, Angélica Garza Castro, marcando una etapa importante para la formación de niñas y niños de la localidad. Asimismo, la escuela Belisario Domínguez representa parte del patrimonio histórico del ejido y actualmente brinda servicio educativo a través del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE).

A lo largo de las décadas, El Cerrito también ha registrado avances importantes en infraestructura y servicios. En 1972 se construyó una pila para abastecer de agua a sus habitantes y, en 1985, se realizaron modificaciones al estanque para favorecer el aprovechamiento del agua natural y apoyar las actividades ganaderas.

Otro logro significativo fue la construcción del dispensario médico, concluido en 2017, así como la carretera que facilitó el traslado de las familias y mejoró sus condiciones de comunicación, obra realizada durante la administración estatal del entonces gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.

Durante la celebración, se reconoció el trabajo de los habitantes, ejidatarios y comisariados que, generación tras generación, han contribuido al desarrollo de esta comunidad, manteniendo vivas sus costumbres y el arraigo al campo.

El alcalde Javier Flores Rodríguez expresó su gusto por compartir esta fecha especial con las familias del ejido, a quienes felicitó por ser gente noble, trabajadora y comprometida con sus tradiciones. De manera particular, reconoció al comisariado ejidal, Samuel, y a todos los habitantes por mantener la unidad y el orgullo de pertenecer a El Cerrito.

Como parte del programa conmemorativo, se entregaron reconocimientos a personas que han dejado huella en la historia de la comunidad, entre ellas don Hildebrando Rodríguez Boone, así como a habitantes que han contribuido al desarrollo y la preservación de las actividades del campo.

La jornada incluyó una cabalgata, comida de convivencia, rodeo, música y baile, en un ambiente de alegría y fraternidad que reunió a familias y visitantes para celebrar casi un siglo de historia compartida.