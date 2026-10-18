Octavio Pimentel: UAdeC cierra 12 procedimientos de acoso este año

SALTILLO, COAH.- La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) ha concluido 12 procedimientos relacionados con denuncias de acoso y mantiene otros 13 en seguimiento, informó el rector Octavio Pimentel, quien aseguró que la institución respeta las resoluciones de los tribunales y aplica los protocolos correspondientes.

El reporte se dio a conocer después de que una integrante del equipo universitario de tiro con arco denunciara presunto acoso por parte de su entrenador, un caso que reavivó la discusión sobre la atención de estas conductas dentro de la comunidad universitaria.

Pimentel explicó que la mayoría de los expedientes involucran a estudiantes, aunque también hay procedimientos vinculados con profesores y trabajadores administrativos. Aclaró que permanecer en seguimiento no significa necesariamente que las investigaciones estén detenidas, pues cada asunto puede encontrarse en una etapa distinta.

"En el año van 12 casos cerrados y 13 abiertos en seguimiento al día de hoy. Y seguimientos abiertos no quiere decir que no se hayan completado, sino que están en fase", señaló.

El rector indicó que durante el año se han impuesto sanciones y se han registrado separaciones de personal en distintos momentos. Sin embargo, precisó que ninguno de los 12 casos concluidos derivó en una separación definitiva del cargo durante este periodo.

Sobre las posibles responsabilidades de docentes, reconoció que no dispone de una cifra exacta de maestros declarados responsables, aunque calculó que alrededor de cuatro expedientes estarían relacionados con integrantes del personal académico.

El rector sostuvo que las determinaciones corresponden a los tribunales, instancias que deben emitir sus resoluciones y hacer pública la información oficial. En ese sentido, afirmó que la universidad debe sujetarse a los procedimientos establecidos y respetar los derechos laborales de las personas involucradas.

"Se respetan las decisiones del tribunal y no vamos a doblar las manos para poder hacer todo el peso de la ley a quien resulte responsable", afirmó.

Asimismo, subrayó que la atención de las denuncias debe apegarse a los protocolos institucionales y evitar la revictimización de quienes solicitan apoyo, ya sean estudiantes, trabajadoras, docentes u otros integrantes de la comunidad universitaria.

Pimentel añadió que las resoluciones públicas pueden consultarse ante las instancias correspondientes, pues corresponde a los tribunales informar sobre los resultados de cada procedimiento.