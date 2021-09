La experiencia que dejó la explosión

Ya han pasado 14 años, después de aquel trágico 9 de septiembre, Celemania, municipio de Nadadores, Coahuila; donde fortuitamente una pipa cargada con nitrato de amonio impactara con una camioneta; pasando de un rutinario accidente a una explosión que sin tener precedentes marcó a toda la región centro y que hasta la fecha se resienta en el pecho de los que vivieron de cerca y no tan de cerca este lamentable accidente.

Oficialmente se reportaron 28 muertos y 250 lesionados; pero la verdad es que todos saben que fueron muchos más, sin embargo la onda expansiva se encargó de no dejar rastro de su existencia, por lo que fue imposible dar con los restos de esas personas.

Un hoyo en la tierra, cientos de adoloridos y cientos más que entre gritos, llanto, dolor y sangre buscaban a toda costa ser atendidos o esperar la llegada de autoridades que en ese entonces no estaban preparadas para atender una emergencia de tal magnitud.

"La verdad es que desde que nos dieron el reporte en Cruz Roja, no esperábamos ese resultado, cuando comienzan a reportar por radio el panorama, me preocupé y al llegar nos dimos cuenta que la emergencia nos sobrepasaba en gran manera no solo a nosotros sino a todas las corporaciones que en ese momento nos dábamos cita y que poco a poco fueron llegando".

Así lo relata Julio Cesar Ríos, comandante que en ese momento era el segundo al mando de la Cruz Roja (mientras agacha la cabeza, recordando ese día); asegurando es algo que sus ojos nuca habían visto y que por consiguiente nunca va a olvidar.

"Nos dimos cuenta de que no había un protocolo para ese tipo de situaciones, quisimos llevar a todos los heridos a la clínica 7, que de por sí ya estaba saturad por sus propios derechohabientes; y en ese momento tuvimos que preparar el plan de movilidad, cerrar carreteras para garantizar que las personas que trasladáramos sobrevivieran al viaje", explicó.

Desde el 2007 a la fecha las historias aún no han podido ser contadas en su totalidad, pues cada vez salen más detalles, reclamos y las que se cuentan regularmente son interrumpidas por las lágrimas de las víctimas que vivieron de cerca, pues las casas también resintieron el embate de la onda expansiva.

Personas que sin saber que eran sus últimos momentos intentaban ayudar a que salieran del lugar antes de la lamentable tragedia; sin embargo los esfuerzos fueron en vano, dejando luego de algunos segundos confusión, aturdimiento y lesiones en el mejor de los casos; de otro modo la muerte era el resultado.

También existen historias de milagros inexplicables, que se dieron sobrevivientes que aun no descifran el cómo se encuentran con vida, luego de semejante explosión.

Todo esto es un "flashback" de uno de los participantes y colaboradores en l ayuda que se brindó en aquel fatídico día en el pueblo de Celemania, municipio de Nadadores, donde aún resuena esta historia que marcó de por vida a uno de los tanto rescatistas que colaboraron para hacer más ágil la ayuda en ese lamentable hecho.