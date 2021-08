Lamentan suicidio de beisbolista

CASTAÑOS, COAH.- Miembros del equipo Acereros Castaños lamentaron el fallecimiento de Donald David Ontiveros, a quien describieron como un gran beisbolista, con un talento nato para este deporte en el que se desempeñó durante muchos años.

"No abemos el porque de tan repentina decisión carnal, pero sabes, te vamos a extrañar mucho, disculpa si no pudimos apoyarte, en ocasiones uno no detecta los problemas de los demás, eras muy alegre, estamos aún sin creer lo que pasó, pero sabemos que con dios vas a estar mejor".

Sin dar crédito a lo sucedido, familiares, amigos y compañeros de equipo de Donald David Ontiveros lamentaron su repentino fallecimiento, asegurando que tenía una vida por delante para disfrutar y velar por sus hijos que tanto lo amaban.

"Hoy se adelanta en el camino un compañero y amigo, pieza importante para nuestro campeonato, de esos jugadores que nacen con talento e inteligencia para realizar jugadas inesperadas en el momento más oportuno, sin duda alguna el beisbol de la región está de luto, dejaste huella en cada uno de los equipos de los que formaste parte, descansa en paz amigo, es hora de jugar en el equipo de arriba".

Lo anterior escribieron como emotiva despedida los miembros del equipo Acereros Castaños, quienes incrédulos aun, dejaban salir sus sentimientos como despedida al compañero fallecido.

Por su parte la Wendy Ontiveros, hija de Donald David expreso en redes sociales el dolor que sentían ante la irreparable pérdida de su padre.

"Te amo demasiado papá" dijo como dolorosa despedida, acompañando su publicación con una gran cantidad de fotografías donde se podía observar a Donald David sonriente, feliz y lleno de vida, disfrutando de momentos familiares.

Es importante mencionar que una gran cantidad de personas lamentaron el fallecimiento del reconocido beisbolista local, asegurando que es una gran pérdida para el deporte, así como para su familia, quienes siempre le dieron amor y comprensión.