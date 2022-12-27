Le dan 13 puñaladas a domicilio

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- ¡Lo querían matar! Expresó la madre de familia de Julio Cesar “N” el cual fue apuñalado hasta en 13 ocasiones cuando se encontraba durmiendo en la vivienda de su abuelita, hechos ocurridos las primeras horas de ayer sobre la calle Privada Hernández de la colonia Fonasol.

Luz María Carranza Contreras, narró los momentos de desesperación por los que pasó al recibir la llamada telefónica mediante la cual su hija de 14 años le informaba que a su hermano de 19 años lo habían atacado provocándoles 13 heridas producidas por arma blanca.

Julio se encontraba recostado en una de las habitaciones del inmueble de su abuela, la cual hace días viajó a Saltillo, Coahuila para convivir con sus hijos durante estas fiestas navideñas.

El joven lejos estaba de imaginar que 4 individuos ingresarían a dicho hogar, irrumpiendo la calma para atacarlo sin piedad.

Comenta la madre de familia que al auxiliar a su hijo este le alcanzó a decir antes de desvanecerse que había sido su vecino el que lo agredió junto con otras tres personas.

Como pudo el joven logró salir del domicilio, corriendo hasta el hogar de sus padres situado en la calle Jiménez, a pocos metros de donde se registró este hecho violento.

Julio Cesar fue trasladado a bordo de un vehículo particular al Centro de Salud “Juan Galán Jr.” Donde lograron estabilizarlo, desplazándolo posteriormente al Hospital General “Hugo Héctor Martínez Tijerina”.

Los médicos indicaron que el paciente presenta perforación del pulmón izquierdo ante lo cual el estado de salud es reservado habiendo necesidad de conseguir 4 unidades de sangre Tipo O+ que están requiriendo en el nosocomio a través de 3 donadores.