Le quitan a su hija

Frontera, Coah.- Por desconocer las leyes y no saber leer, una afligida madre de familia aseguró que la coordinación de la PRONNIF en Monclova le quitó la custodia de su pequeña hija Victoria de cuatro meses de edad, lo anterior debido a que la menor presentó una fuerte infección al nacer, además de un cuadro cardíaco e ictericia, por lo que las autoridades le retiraron la custodia de la menor, la cual fue entregada a una de sus hermanas que vive en el municipio de Cuatro Ciénegas.

Valeria Hernández Hernández, habitante de la calle Higueras de la colonia Monte Viejo, aseguró que ella se operó para no tener más familia para poder preservar a su bebé, toda vez que tiene una niña mayor, la cual vive actualmente con su abuela paterna, por lo que exige le permitan cuidar a la más pequeña de sus hijas.

"Yo desconozco el porqué me quitaron mi bebé, no se leer y me mantengo tejiendo pulseras, pero mi esposo sí trabaja y es soldador, los vecinos de donde vivimos no lo ven bien, aseguran que es adicto, pero él no toma ni fuma, menos se droga, sin embargo, la autoridad le hace más caso a la gente que a nosotros".

Valeria dijo que su pequeña hija nació en el mes de marzo en la clínica el IMSS y al sacarla del hospital comenzó a ponerse amarilla, por lo que la llevó al hospital donde al parecer pidieron la intervención de la procuraduría quien de inmediato le retiró a la menor y la entregó a una red de apoyo familiar con la hermana de ella quien vive en Cuatro Ciénegas.

"Soy de Ciénegas, pero vivo aquí con mi esposo, ya fuimos a cuatro pláticas en PRONNIF Monclova donde fuimos citados, pero les pido a mi hija y no me la dan, mi hermana me dice que sí puedo ir a su casa para bañar, alimentar y ver a mi bebé, pero no la puedo llevar a mi hogar que es donde yo la quiero disfrutar".

Dijo que ella está consciente de que no sabe leer y desconoce los conceptos de la ley, pero afirma que la mueve el amor de madre para recuperar a su hija, asegurando que tiene mucho miedo que un día se la den en adopción a otra persona. "Ya estamos muy desesperados, mi esposo Víctor Hernández le compra la leche a mi bebé y le da dinero a mi hermana para pañales, no somos desobligados, pero a veces el ignorar algunas cosas te llevan a estas situaciones, yo pido que me den a mi beba y me dejen ser feliz con ella".