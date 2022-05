Le quitan despensa a lideresa priista

FRONTERA., COAH.-Sandra Guadalupe Calvillo Martínez, vecina de la colonia Aeropuerto denunció a las lideresas del Partido Revolucionario Institucional por retirarle el apoyo de despensa que mes por mes le reparten, lo anterior debido a que participó en el ejercicio de revocación de mandato realizado hace un mes por el Gobierno Federal.

"Ayer por la mañana llegó una de las encargadas de nombre Concepción a mi sector y les avisó a las vecinas que estarían repartiendo las despensas y a mi no me dijo nada, aun cuando soy beneficiada, lo anterior debido a que en la revocación de mandato me vieron apoyando como vigilante de casilla".

Calvillo Martínez dijo que fue Claudia Ledezma, la Coordinadora de la entrega de las despenas la que la observó participando en el ejercicio de revocación e inmediatamente pidió que se le sacara del programa de apoyo, aun cuando ella es una persona de escasos recursos que requieren del beneficio.

Aseguró que al cuestionar a la encargada de entregar las despenas el porqué a ella no le ha habían avisado de la entrega, le aseguraron que no iban a entregar nada en el sector, incluso le dijeron que estaban en la colonia para solicitar un producto a una de sus vecinas, lo que era una mentira, pues minutos mas tarde observó como las beneficiarías salían con su despensa de una de las viviendas del lugar.

"No es correcto que nos retiren el beneficio solo porque participamos en un ejercicio público para el cual se nos pagó, si el PRI no nos invita a participar en las actividades nosotros no tenemos la culpa, pero no es correcto que las liderezas solo beneficien a sus familiares y a quienes ellas quieren, monopolizando los beneficios que el estado manda para toda la población".