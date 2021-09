Le venden casa ajena

Teddy Fuentes/La Voz-Frontera., Coah.- Desesperado se encuentra el matrimonio conformado por María Teresa Alvarado Guía y Juan Tapia Vázquez, debido a que en el 2015 una arquitecta de nombre Cristina Zúñiga les vendió una casa, la cual pagaron en 120 mil pesos, sin embargo al querer tomar posesión del inmueble ubicado en la colonia San Salvador, este resultó con otro propietario quien con escrituras en mano no les permitió ingresar a la vivienda.

Al no contar con recursos económicos para continuar con la batalla legal, se encuentra el matrimonio conformado por una ama de casa que está a cargo de su hija de 36 años con discapacidad mental y un albañil, quien a sus 65 años batalla para conseguir trabajo, por lo cual exigen que se dé pronta resolución al caso y que se les entregue su propiedad o su dinero.

Teresa visiblemente consternada, dijo que para pagar el inmueble le entregaron a la arquitecta todos sus ahorros sin embargo al solicitarle los papeles y títulos de propiedad, esta se negó a hacerlo, ya que la venta era solo un fraude.

"No entendemos porque no se ha resuelto este caso, nosotros no contamos con recursos económicos para seguir pagando y ello se la pasan interponiendo recursos de amparo para no pagarnos el dinero o darnos la propiedad, la cual cuenta con propietario y escrituras legales, lo que dificultaría la acción a favor de nosotros".

Mencionaron también que el juzgado cuarto federal está llevando el caso, por lo que se encuentran con una fuerte impotencia, porque el caso no ha sido resuelto a siete años de que este sucedió con todo y que se aportaron todas las pruebas necesarias para que la contraparte tenga que regresar el dinero de la venta todos los gastos generados por el juicio.

"Lamentamos que nuestras instituciones sigan haciendo las cosas y dañen a la gente de bajos recursos como nosotros, la casa está ubicada en la San Salvador y nosotros aunque pagamos por ella tenemos que seguir pagando renta ya que no nos hacen entrega de la propiedad, la cual nos fue vendida aún y cuando tenía su dueño, aprovechándose de nuestra buena fe, nos dejaron en la calle".