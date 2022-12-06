Les dan refrescos Y fritos a bebés

SALTILLO, COAH.- El Director del Hospital Materno Infantil en Saltillo, Carlos Oyervides, lamentó los malos hábitos de comida que han detectado en recién nacidos que acuden a consulta en dicha clínica, donde se han detectado a bebés de entre 3 y 4 meses que ya consumen refrescos y frituras, lo que provoca enfermedades como daños al hígado.

“Hicimos un estudio a recién nacidos y resultó que entre varias de las omisiones que se cometen con ellos se encuentra la mala alimentación, pues les dan refrescos y frituras, las más comunes son las naranjas (Cheetos) a los bebés de pocos meses de edad; todo eso provoca sobre peso y también otros daños a la salud”, explicó el especialista.

Oyervides añadió que además de la alimentación, otra de las omisiones es que no les han aplicado las vacunas y maltratos: “En estas situaciones los médicos son muy sensibles para detectar cuando un menor fue agredido y se reporta de inmediato a la PRONNIF para que se hagan las investigaciones correspondientes”.

Finalmente, el Director del Hospital Materno Infantil detalló que al mes se atiende al menos a un recién nacido con complicaciones debido a que la madre consumía drogas, y son alrededor de diez bebés los que presentan inflamación en el hígado por obesidad al no tener una buena nutrición.