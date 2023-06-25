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Coahuila

Limpian acequias en zonas rurales

El alcalde Roberto Clemente Piña Amaya se mantiene al pendiente de las necesidades del sector campesino.

Staff / La Voz
Por Staff / La Voz - 25 junio, 2023 - 09:06 a.m.
Limpian acequias en zonas rurales
Las cuadrillas de Servicios Primarios limpian acequias de los ejidos.

El departamento de Servicios Primarios realiza la limpieza de acequias en comunidades rurales del municipio con el objetivo de desalojar residuos y permitir el flujo de agua.

El alcalde Roberto Clemente Piña Amaya se mantiene al pendiente de las necesidades y solicitudes del sector campesino, y es por ello que ha instruido a su equipo de limpieza que mejoren dichas áreas a beneficio de los productores y ganaderos.

Las cuadrillas se trasladaron está vez a la acequia del ejido 8 de Enero, la cual se encontraba llena de hierba y basura, misma que horas después quedó totalmente limpia para que pueda fluir el agua y los campesinos la pueda utilizar para regar sus campos.

Desde el inicio de la administración, Piña Amaya ha apoyado a los ejidatarios y sus familias con bultos de semilla, fertilizantes, mejora de caminos rurales y espacios públicos, así como la pavimentación y recarpeteo de calles principales.

Ahora con la construcción de una preparatoria en el 8 de Enero que va beneficiar a todos los ejidos para que los jóvenes no tengan que ir hasta la cabecera municipal u otras ciudades a estudiar el bachillerato y así mismo evitar que estudien a la intemperie o el salón ejidal.

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El objetivo de desalojar residuos y permitir el flujo de agua.
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