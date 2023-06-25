Limpian acequias en zonas rurales

El departamento de Servicios Primarios realiza la limpieza de acequias en comunidades rurales del municipio con el objetivo de desalojar residuos y permitir el flujo de agua.

El alcalde Roberto Clemente Piña Amaya se mantiene al pendiente de las necesidades y solicitudes del sector campesino, y es por ello que ha instruido a su equipo de limpieza que mejoren dichas áreas a beneficio de los productores y ganaderos.

Las cuadrillas se trasladaron está vez a la acequia del ejido 8 de Enero, la cual se encontraba llena de hierba y basura, misma que horas después quedó totalmente limpia para que pueda fluir el agua y los campesinos la pueda utilizar para regar sus campos.

Desde el inicio de la administración, Piña Amaya ha apoyado a los ejidatarios y sus familias con bultos de semilla, fertilizantes, mejora de caminos rurales y espacios públicos, así como la pavimentación y recarpeteo de calles principales.

Ahora con la construcción de una preparatoria en el 8 de Enero que va beneficiar a todos los ejidos para que los jóvenes no tengan que ir hasta la cabecera municipal u otras ciudades a estudiar el bachillerato y así mismo evitar que estudien a la intemperie o el salón ejidal.