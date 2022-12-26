Limpio y ordenado Está en Frontera

El municipio de Frontera luce limpio y ordenado tras los festejos celebrados pues el Gobierno Municipal a través de su departamento de Servicios Primarios mantuvo las jornadas de limpieza para garantizar una Navidad libre de basura a la población.

Roberto Clemente Piña Amaya, presidente municipal, ha venido cumpliendo su compromiso en el sentido de que Frontera sea la ciudad más limpia de la región y durante estas fechas se diseñó un programa de recolección de basura que dio resultados favorables prueba de ello es que a días del 24 y 25 de diciembre el municipio luce totalmente limpio.

El director de Servicios Primarios, Américo Castilla y su equipo de trabajo no se detuvieron ni un solo momento pues se mantuvieron al pendiente de la localidad para evitar la acumulación de desechos y se desbordara de los contenedores o estuviera dispersada por las carreteras.

Se trabajó día y noche para el día de hoy brindar una ciudad totalmente limpia y segura a los ciudadanos y para los próximos festejos de fin de año se realizará la misma actividad para ofrecer una ciudad completamente limpia.