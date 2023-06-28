Lista línea S.O.S del Adulto Mayor

FRONTERA COAH-. La línea S.O.S de atención directa al adulto mayor está disponible para cualquier reporte, el número es 866 635 08 42 y es para brindar una atención integral a los adultos mayores en abandono o en situación de riesgo, sobre todo en estos días de intenso calor.



Juan Salomón; coordinador del DIF en Frontera, manifestó que es para que sean atendidos de manera integral en sus domicilios y por la onda de calor, es la consulta médica, entrega de medicamentos, además de una atención integral en donde revisan la situación del paciente, valoran su entorno y se brinda el servicio.

En el DIF se han tenidos 7 adultos mayores con situación marcada de golpe de calor, se le ha llevado la atención médica por parte del médico del DIF y en caso de una hospitalización se canaliza a las instituciones de gobierno.

Juan Salomón mencionó que es importante, en el caso de los adultos mayores que viven solos, que sean cuidados por sus vecinos, es decir que les estén dando vueltas para saber cómo están, ya que son más propensos al golpe de calor.

“El llamado es a la ciudadanía, como colonos debemos reportar los casos de adultos mayores en situación de abandono o en situación vulnerable o con discapacidad motora, que no se pueda valer por sí mismo y que no pueda acudir a un centro de salud”, dijo.

Los mismos vecinos son quienes nos ayudan y se solidarizan con nuestros adultos mayores, es importante que se reporte de manera inmediata, además mencionó que ellos requieren vigilancia, red de apoyo e hidratación, así como que estén bien alimentados

Si no tienen seguridad social, se tiene el consultorio en el DIF a cargo de Oscar Macías, cualquier cosa se puede reportar al 866635 08 42.