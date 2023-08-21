Lista Prepa en el 8 de Enero

FRONTERA COAH-. Estudiantes de la Preparatoria Ladislao Farías Campos de la Universidad Autónoma de Coahuila, conocieron las instalaciones de la nueva preparatoria del Ejido 8 de Enero en Frontera que está lista para las clases para el próximo lunes.

A temprana hora los alumnos abordaron el Frontera-Bus que los trasladó al Ejido 8 de Enero recorrieron los salones, la sala de maestros, los sanitarios y el plantel en general.

"Los que son de san Buena, Diana Laura, Nadadores quisieron venir a ver las instalaciones a ellos les quedará más cerca la prepa además de los nuevos chivos del ejido", comentó la maestra Angélica Jacobo.

Las instalaciones son nuevas y de primer nivel los jóvenes se entusiasmaron mucho, la misma escuela es quien lleva el proceso de inscripción pero durante el martes y jueves seguirán inscribiendo a los interesados en integrarse a esta preparatoria.

Personal administrativo estará en el pórtico para seguir con la inscripción y el próximo lunes se realizará la entrega oficial y el arranque de labores dentro de este plantel donde las clases serán 100% presencial.