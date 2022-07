Llama director a prevenir el Covid

FRONTERA., COAH.- Sin temor al ingreso inminente de una quinta ola de contagios de covid-19, cada vez es menor la cantidad de ciudadanos que acuden a vacunarse y cubrir los esquemas marcados por la Secretaría de Salud, lo anterior informó el Médico Carlos Rico.

El Director de la Unidad de Medicina Familiar No.9 del IMSS en Frontera dijo que constantemente se tiene módulos de vacunación anti covid en las instalaciones del hospital, sin embargo poco a poco la gente le ha ido perdiendo el miedo a la enfermedad y simplemente no acuden a vacunarse, aun sabiendo que la vacuna reduce en mucho los síntomas graves de la enfermedad.

El medico mencionó que al inicio de la pandemia se podía observar a una gran cantidad de personas haciendo fila para vacunarse contra el covid-19 en clínicas y hospitales del sector salud, sin embargo, poco a poco la cantidad se ha reducido y hoy en día en la clínica 9 no se vacunan ni 20 personas al día.

"Es de vital importancia que la gente se vacune, hay personas que solo se aplicaron la primera dosis y tienen pendientes la segunda dosis y el refuerzo, pero han decidido bajar la guardia y eso es muy peligrosos, pues desde el mes de junio hemos visto como los casos van en incremento lo cual puede generar un riesgo para la población en general de nueva cuenta".

Explicó que, si bien ya la mayoría de la población está vacunada, no se puede estar seguro de que no exista riesgo de una quinta ola de contagio, por lo que invitó a la comunidad en general a acudir y aplicase la segunda, refuerzo y cuarta dosis para que, en caso de contagio, no presenten síntomas ni complicaciones que pongan en riesgo su vida.