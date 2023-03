Llama IMSS a donar sangre

Donar 450 mililitros de sangre puede salvar la vida de otra persona, de ahí que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila, llamó a la población a participar en esta acción altruista, para la cual es importante tomar en cuenta diversas condiciones.

El responsable sanitario del Banco de Sangre del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1, doctor Manuel Aguilar Rodríguez informó que a todos los pacientes que se van a someter a cirugía se les solicita la aportación de unidades de sangre como medida preventiva ante cualquier complicación que pudiera presentarse, y lo mismo ocurre con quienes se encuentran hospitalizados y que por su enfermedad, quizá requieran alguna transfusión.

Por lo anterior, invitó a incentivar la práctica de la donación altruista principalmente en el núcleo familiar y el círculo social.

Un potencial donador debe tener una edad entre los 18 y 65 años y un peso corporal mínimo de 50 kilogramos; el contar con tatuajes y/o perforaciones no es una limitante, sin embargo, en caso de tenerlos, deberá transcurrir un año para poder ser candidato; no estar embarazada ni amamantando y no estar tomando medicamentos en la última semana.

Asimismo, para quienes cumplan con los parámetros supracitados, se pide que al presentarse tengan un ayuno mínimo de cuatro horas, dormir bien la noche antes y evitar la ingesta de alcohol en las 72 horas previas.

Quienes participan en este proceso, adicionalmente obtienen como beneficio la realización de una serie de estudios, que en el medio privado son caros y que les permiten conocer su estado de salud.

Invitó a los potenciales donadores a presentarse a las 07:00 horas, con identificación oficial, en el área de Banco de Sangre; allí se otorga un cuestionario que es un primer filtro.

Posteriormente, se toma una muestra y se somete a análisis para descartar posibles enfermedades contagiosas.

Precisó que basta con dejar pasar dos meses para volver a donar, por lo que reiteró el llamado a los voluntarios a continuar con esta práctica siempre que les sea posible.

En el IMSS Coahuila se cuenta con nueve bancos de sangre en los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 1 y 2 de Saltillo; No. 16 y 18 de Torreón, así como en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71; HGZ No. 7, de Monclova; No. 24, de Nueva Rosita; No. 11, de Piedras Negras y Hospital General de Sub Zona (HGSZ) No. 13, de Ciudad Acuña.