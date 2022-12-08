Llaman a revisar calentadores

SALTILLO, COAH.- Ante los frentes fríos pronosticados, Alberto Neira Vielma, titular de Protección Civil y Bomberos, exhortó a la población a revisar el buen estado y funcionamiento de calentadores, así como de los tanques de gas, a fin de disminuir riesgo de accidentes en el hogar.

Neira Vielma refirió que es importante que ciudadanía dé el mantenimiento preventivo tanto a calentadores de gas como los de electricidad para evitar accidentes: “En el caso de los de gas, es necesario que en los hogares se supervise que las mangueras sean las adecuadas para este uso, que no presenten deterioro o dobleces”.

El funcionario añadió: “Debemos tomar siempre precauciones, ya que el gas es altamente inflamable y, además, en caso de una fuga, su inhalación es tóxica, por lo que es necesario que exista una buena ventilación en todo momento para descartar alguna eventualidad; así mismo, las conexiones eléctricas de los aparatos también deben ser revisadas, a fin de descartar daños”.

El Director de Protección Civil y Bomberos informó que en el caso de los tanques de gas es importante hacer las revisiones físicas y de sus conexiones para descartar daños, corrosión o fugas: “Reiteramos la importancia de que la población examine el buen estado de los tanques de gas, sobre todo sus conexiones y sus llaves, la corona y base, además de evitar que hayan sufrido algún golpe que ponga en riesgo su integridad”, finalizó.