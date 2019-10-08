Llega a Castaños la Copa Zaachila

Castaños, Coahuila.- Llega la copa Zaachila con gran éxito a la plaza principal donde se presume que cerca de 600 asistentes lograron tomarse la foto del recuerdo.

En su gira por el estado, la mañana del martes estuvo en Castaños, reuniendo a chicos y grandes en una larga fila de espera que al final valió la pena para guardar un recuerdo con la copa que la semana pasado obtuvo el equipo de los Acereros en un triunfo histórico.

Entre los asistentes estuvo presente el alcalde Enrique Soto Ojeda junto con su familia, quienes también posaron para la fotografía con la copa. El edil agradeció al equipo de Acereros por el triunfo y por la oportunidad de poderse tomar la foto con la copa.

Muy puntualmente llegó la copa a las 10 de la mañana, donde ya la aguardaba una gran fila de aficionados. Junto con la copa bajaron de la unidad de acereros las mascotas oficiales, a quienes los niños les pedían fotos y autógrafos.

Después de estar en Castaños, la copa siguió su recorrido por Abasolo y Escobedo, mientras que el jueves estará en San Buenaventura y el viernes en Sabinas y Rosita.