Llega Julio Torri a ciudad Frontera

El Festival Internacional Julio Torri estuvo en Ciudad Frontera con la presentación de danzas contemporáneas, así como también eventos musicales, con artistas locales, nacionales y extranjeros, promoviendo las bellas artes para toda nuestras familias.

El Festival Internacional

Julio Torri estuvo en Ciudad Frontera con la presentación de danzas

contemporáneas.

Para el Alcalde de Frontera, Florencio Siller Linaje es necesario que tengamos a nuestro alcance, eventos de tal magnitud con artistas de renombre, demostrando su talento para el deleite de todas las familias, porque incluso en cada evento se contó con la presencia entre el público entre niños y adultos.

Desde el 20 hasta el 24 del mes de octubre se realizó este gran festival que ya vienen realizándose desde hace varios años, siendo ya una costumbre para la ciudadanía contar con eventos de gran talento artístico.

Para Ciudad Frontera se estuvieron presentando obras de teatro, danza contemporánea, concierto de arpa, concierto de música grupera, con artistas locales, nacionales y extranjeros.