Llega “Santa” a las Higueras

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Desde hace once años Francisco Palos Ortiz con el apoyo de su familia ahorra dinero para comprar bicicletas, juguetes y artículos de primera necesidad que lleva a los ejidos San Blas, La Cascada y San Antonio de las Higueras de donde es oriundo.

Con más de veinte año radicando en Forth Worth, Texas dice que pese a la distancia nunca ha olvidado sus orígenes, por eso cada año desde el mes de septiembre lleva a cabo los separados de bicicletas que trae a las comunidades rurales, siendo a partir del 23 de diciembre cuando en compañía de su familia y amigos llevan a cabo las tradicionales posadas y el reparto de regalos.

Provengo de una familia humilde y nunca he olvidado lo que fui, viví y conviví en el rancho donde nos veíamos como una familia ya que para todo nos echábamos la mano, por eso cada año vuelvo para ayudar y lo hago con todo el corazón.

Aclaró que si prepara las cosas con mucha anticipación es porque todo lo que trae es nuevo y aprovecha de pagarlo lo más pronto posible cuando lo tiene en área de separado para evitar problemas, pues ya tiene listo el paquete que va a traer a México.

“Esto lo voy a hacer mientras viva, cuento con el apoyo de la familia, saben lo que son las carencias por eso el sacrificio de viajar casi doce horas para llegar con algo de beneficio para los habitantes de la tierra que nos vio nacer” dijo.