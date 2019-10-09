Llegará a Frontera Dr. Vagón: Lencho

FRONTERA., COAH.- Listo se encuentra el municipio de Frontera para recibir a los médicos y enfermeras especialistas del programa Doctor Vagón, el cual traerá especialistas de todos los rubros médicos, los cuales darán atención médica gratuita a 550 personas diariamente.

El Presidente Municipal Florencio Siller Linaje informó que ya se encuentran preparando los espacios para que se instalen los vagones, en los cuales se dará atención médica en especialidades como son medicina general, dermatología, ginecología, pediatría, odontología, geriatría, colposcopia, mastografías, quiropráctica y rehabilitación, optometría, audiometría, planificación familiar, nutrición, psicología, pruebas de laboratorio, atención integral y atención para la salud.

“Todos los médicos y enfermeras del vagón de la salud están especializados y brindarán sus consultas desde las 9 de la mañana y hasta terminar las consultas”.

Es importante señalar que la modalidad de atención será entregando las fichas antes de las 8 de la mañana del día 18 al 21 de octubre, para después iniciar las consultas y que la gente pueda recibir la atención médica de forma inmediata.

Otra nota: Se va a dormir y 'desaparece'

Cabe señalar que el Doctor Vagón viene por un esfuerzo coordinado del ayuntamiento y Ferrocarriles Nacionales, quienes tienen a bien traer este tipo de beneficios que serán otorgados a la comunidad en general, incluso habitantes de otros municipios de la región pueden acudir a recibir la consulta.