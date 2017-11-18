Llevarán brigada a Villas de Guadalupe

Castaños.-Ante los reportes de planteles educativos en la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia, por ausentismo de estudiantes de la colonia Villas de Guadalupe, así como reportes por mala higiene en menores de edad, en breve se llevará a cabo una brigada de salud para atender estas necesidades en este sector que es considerado como conflictivo.

Luego de que vecinos solicitaran la intervención de la Pronnif en la colonia Villas de Guadalupe para que intervengan y puedan ayudar a decenas de niños que andan vagando a altas horas de la noche, niños de nivel primaria quienes se reúnen en las esquinas a fumar y en su mayoría fuman marihuana, la titular de Pronnif dijo desconocer dicha situación.

“No tengo reportes de esta situación, sin embargo si existen llamados de planteles educativos para padres de familia de niños que habitan en este sector, son reportes de higiene y ausentismo escolar” informó Mannet Martínez Martínez.

Indicó que en breve realizará un recorrido por esta colonia, para conocer las necesidades, asimismo habrá de llevar a cabo una brigada para beneficiar a las más de 300 familias.