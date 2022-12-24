Llevaron juguetes los “cerveceros”

Con el fin de apoyar a la gente que más lo necesita, el equipo de beisbol “Cerveceros” de Frontera, realizó una actividad altruista y llevó ropa y juguetes a familias vulnerables en esta época de dar y compartir, una actividad a la que integraron a Santa Claus.

Ulises Charles líder de Cerveceros de Frontera, señaló que esta es una actividad altruista de repartir ropa y juguetes a la gente que más lo necesita con el objetivo de hacer conciencia en los jóvenes del equipo.

1 / 4 Fue una actividad realizada por el equipo de beisbol Cerveceros. 2 / 4 Además de la disciplina es importante trabajar en el espíritu de servicio. 3 / 4 Recorrieron colonias vulnerables en Frontera. 4 / 4 Como equipo es la primera vez que hacen este tipo de actividades. ❮❯

Acudieron a sectores como la Diana Laura, Divina Providencia, entre otros, además de otras colonias programadas en Monclova y aunque no fueron todos los del equipo, ni el frio impidió que el resto de los integrantes saliera a las zonas más vulnerables de Moncloa y Frontera para hacer entrega.

Comentó que como equipo es la primera vez que hacen este tipo de actividades, el equipo está integrado por los jugadores más sus familias, son en total cerca de 80 personas, dijo que es importante que los jóvenes además de tener disciplina, tener el espíritu de servicio y apoyo a los demás.

El espíritu de servir y dar no solo de servir, agradeció a quienes les apoyaron a las familias, jugadores, amigos y familia que los apoyaron en la actividad a las personas que más lo necesitan.