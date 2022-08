Lucha por su vida; Es Valentina, La Niña Guerrera

FRONTERA., COAH.-No es tan fácil ser una guerrera desde que se nace y menos cuando los médicos dan muy pocas probabilidades de vida, sin embargo Valentina es una pequeña que desde su nacimiento fue contra todo pronóstico.

Con un diagnóstico de hidrocefalia y Parálisis cerebral, era poco lo que medicamente había que hacer por ella, sin embargo sigue luchando contra todo y solo con la voluntad de Dios y de su madre, quien está a su lado en todo momento.

Tiene una sonrisa contagiosa y unos ojos gigantes que enamoran, sin embargo, la pequeña Valentina de nueva cuenta está peleando una gran batalla, pues poco a poco su cuerpo ha ido deteriorándose, perdiendo habilidades y fuerza, lo que pone a Karla, su madre, sumida en una total tristeza, pues sabe que, aunque dios tiene la última palabra, los médicos de nueva cuenta aseguran que actualmente no hay nada que hacer por "Vale".

Valentina va perdiendo su capacidad motriz, pero eso no es impedimento para que su amorosa madre, así como su hermana y sus abuelos, estén a su lado, buscando, tratando e investigando la manera de darle una mejor calidad de vida, de pintarle un mundo mejor y de facilitarle las cosas de acuerdo a su discapacidad, esto siempre llenos de amor, fe y esperanza.

"Hay días en que me quiebro, he hablado con dios, siento que en ocasiones soy egoísta, pero de verdad no puedo dejarla ir, existen días en que Vale sonríe al escuchar mi voz, pues su vista ya la perdió por completo, existen días malos, pero voy a seguir luchando para darle a Valentina mucho amor, apapachos y sobre todo la seguridad de que siempre estaré a su lado, sea cual sea la decisión de dios nuestro señor".

Karla es madre soltera y durante su vida ha tenido que aprender a luchar para sacar adelante a sus dos hijas, Valentina ha sido su motor y su inspiración, mientras que Fernanda ha logrado darle ese equilibrio que necesita y sobre todo el impulso para seguir en la lucha por salir adelante cada día.

Todos los domingos coloca un puesto en la colonia Borja, la gente ya sabe que está ahí y acuden a comprar, porque saben que de ese trabajo sale el tratamiento para Vale, sin embargo, Karla reconoce que hay días en que pierde la fe, la esperanza y las ganas de salir adelante, pero se levanta porque sabe que tiene un ángel a quien sacar adelante.

PIDE A DIOS UN MILAGRO

Karla relató con profunda tristeza que aunque a principios de año la pequeña Valentina se mostraba con un mejor semblante y sobre todo con fuerza para moverse, intentar pararse, aplaudir, bailar y alimentarse de forma correcta, hoy en día están pasando por un momento difícil, pues la pequeñita de tan solos seis años está presentando un deterioro acelerado en su salud.

"Mi Vale está malita, perdió totalmente la vista de sus ojos, casi no se mueve, pesa tan solo 10 kilos porque no quiere comer, en la clínica me explicaron que según los últimos estudios su cabeza está totalmente invadida por el agua y no se puede operar porque su corteza cerebral ya es muy delgada, ellos me dicen que me resigne, pero no lo voy a hacer, porque para dios no hay imposibles, valentina nació con un ángel gigante que la ha ayudado a salir de muchas situaciones como esta, no se si estoy siendo egoísta como madre, pero solo sé que no quiero dejarla ir, ella es mi mundo, mi vida y mi todo"

Karla pidió a la comunidad el orar por Valentina, dice estar segura que la oración puede con cualquier mal pronóstico y Valentina es un ejemplo de eso, pues al nacer la desahuciaron y ella siga luchando como una bella guerrera, como un ángel en la tierra que nació para dar una lección de fortaleza, valentía y amor a quienes la rodean.