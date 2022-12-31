Luto y dolor vive la Iglesia

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La muerte del Papa Emérito Benedicto XVI consternó a la grey católica, dejando un gran dolor en la Iglesia Universal, expresó el padre Manuel Guadalupe Rodríguez Chávez.

El sacerdote de la parroquia del Perpetuo Socorro ubicada en esta ciudad, mencionó a LA VOZ que confían el Papa está ya al lado de la presencia de Dios.

“Se dice que cuando el Papa Benedicto XVI llegó a dirigir la iglesia fue una de las mentes más brillantes así como Einstein en la Ciencia, Benedicto en la Iglesia.

El Papa escribió muchos libros, tenía una reflexión teológica muy importante y sobre lo destacaba su gran humildad, menciona el entrevistado.

Los sacerdotes recuerdan cuando Benedicto XVI renunció a ser Papa -lo cual es un grado de humildad que no cualquiera podemos tener- externó el padre.

Añadió que ahí no terminó su tarea pues desde las instalaciones mismas del Vaticano el Papa Emérito siguió orando por el mundo y por el mismo Papá Francisco.

Así lo recordarán como todo un gran personaje que si bien es cierto tenía sus conflictos por todo lo qué hay en el mundo, hoy deja un gran legado entre los sacerdotes.