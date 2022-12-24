Madre de joven mató a mecánico

SALTILLO, COAH.- Luego de las investigaciones que realizó la Fiscalía General de Coahuila en el homicidio de José Humberto Mena Solís, trascendió que fue la madre de la adolescente de 16 años quien presuntamente asesinó al mecánico; la mujer ya fue recluida en el Cereso Femenil de Saltillo y trascendió que su hija quería deslindarse de un robo, por ello le mintió a María de la Luz acerca de que era acosada sexualmente por el hoy occiso.

La primera versión que dieron los jóvenes involucrados en los hechos violentos era que José Humberto acosaba sexualmente a la estudiante, por lo que acudieron al establecimiento de reparación de automóviles para golpearlo y posteriormente, asestarle varias puñaladas que terminaron con su vida; también golpearon a su hermano y a su padre, quien sigue grave en el Hospital Universitario.

Sin embargo, una vez que avanzaron las investigaciones por parte de la Agencia de Investigación Criminal de la FGE, resultó que la adolescente nunca fue víctima de acoso por parte de José Humberto Solís, sino que la joven y su novio ingresaron al taller Mena para robar y al ser descubiertos por el propietario, ella logró huir para buscar a su madre y decirle que su acompañante la estaba defendiendo.

María de la Luz reunió a sus amigos para ir al taller y también hacer el reclamo a José Humberto, pero llevaba consigo el arma blanca con la que hirió a José Humberto en el abdomen por supuestamente molestar a su hija; de acuerdo a datos extra oficiales de la Fiscalía del Estado, los sujetos que iban con ella están identificados como consumidores de estupefacientes.

Una vez que avanzaron las indagaciones en el homicidio del mecánico, la FGE detuvo a María de la Luz para ingresarla en el Cereso Femenil de Saltillo, así como a siete personas más que estuvieron involucrados en los hechos que ocurrieron el pasado domingo en Saltillo; todos ellos apuntan a la madre de familia como la asesina de José Humberto tras haber sido manipulada por su hija con mentiras sobre acoso sexual.