Magdalena García es coronada Reina del Adulto Mayor 2026 en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah.– En un emotivo evento de coronación se presentó a Magdalena García García como Reina del Adulto Mayor 2026 de San Buenaventura, en una fiesta de gala dedicada a reconocer la experiencia, alegría y valiosa presencia de los adultos mayores en la comunidad.

El alcalde Javier Flores Rodríguez y su esposa, Niria Isabel Ayala Mata, presidenta honoraria del DIF San Buenaventura, encabezaron la ceremonia y realizaron la coronación de Magdalena García, quien representará con orgullo durante este año al Grupo BIDA y a las mujeres adultas mayores del municipio.

En el evento estuvo presente el coordinador regional del estatal, Diego Siller, quien, a nombre de la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Ing. Liliana Salinas Valdés, dirigió un emotivo mensaje a los adultos mayores, destacando que son una parte fundamental de la historia, identidad y desarrollo de cada municipio.

La celebración estuvo acompañada por integrantes del Grupo BIDA, quienes disfrutaron de una amena convivencia para festejar a su nueva reina, compartiendo una rica cena, pastel y momentos de alegría y fraternidad.

La presidenta honoraria del DIF San Buenaventura, maestra Niria Isabel Ayala Mata, felicitó con cariño a la nueva soberana y a su corte de honor, integrada por María de la Luz Peña Narváez, como princesa, y Olga Gutiérrez Sánchez, como duquesa.

Magdalena García García estuvo acompañada como gran chambelán por su esposo, profesor Héctor Manuel Flores Méndez, quien compartió con ella este momento tan especial.

Por su parte, la directora del DIF San Buenaventura, maestra Ilse Lozano, reconoció y agradeció al equipo de trabajo que hizo posible la ceremonia, cuidando cada detalle para brindar una celebración digna y especial.

Asimismo, se dio la bienvenida a las reinas representantes de los distintos municipios que asistieron como invitadas, fortaleciendo los lazos de convivencia y hermandad entre los grupos de adultos mayores de la región.

La coronación de Magdalena García García se convirtió en una tarde llena de cariño, reconocimiento y alegría, reafirmando que la edad no limita las ganas de celebrar la vida, compartir experiencias y seguir dejando huella en las nuevas generaciones.