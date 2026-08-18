Derrama económica de mil 550 millones en Coahuila por turismo
Durante el reciente periodo vacacional, Coahuila recibió aproximadamente un millón 450 mil visitantes, lo que representa un aumento significativo en comparación con años anteriores.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
SALTILLO, COAH.- Una derrama económica de mil 550 millones de pesos generó la actividad turística en Coahuila durante el reciente periodo vacacional, con un incremento sostenido respecto a los dos años anteriores.
Héctor Horacio Dávila, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Coahuila, informó que el estado recibió aproximadamente un millón 450 mil visitantes y alcanzó una ocupación hotelera promedio de 68.8 %.
La cifra económica supera los mil 387 millones de pesos registrados en 2023 y los mil 460 millones reportados el año pasado, lo que refleja una tendencia favorable para el sector turístico estatal.
Por municipio, Parras encabezó la ocupación hotelera con 90 %, seguido de Arteaga con 85 % y Saltillo con 75 %.
Torreón alcanzó 70 %, mientras que Sabinas, Piedras Negras y General Cepeda registraron 65 % cada uno. Ciudad Acuña y Monclova llegaron a 62 %, en tanto que Múzquiz reportó 52 %.
Dávila atribuyó parte importante de este comportamiento a la percepción de seguridad que existe en Coahuila, factor que, señaló, favorece la llegada de visitantes locales y regionales.
Indicó que 40 % de los turistas procedió de entidades vecinas como Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas.
El representante del sector hotelero agregó que los Pueblos Mágicos registraron llenos durante los fines de semana, con Cuatro Ciénegas como el destino de mayor afluencia, impulsado por sus atractivos y por la cultura de atención turística desarrollada entre sus habitantes.
Sin embargo, Dávila manifestó preocupación por la falta de recursos federales para infraestructura y mantenimiento de los Pueblos Mágicos, una situación que afecta particularmente a municipios pequeños como General Cepeda.
Explicó que la desaparición del fondo federal financiado mediante el impuesto al turismo extranjero dejó a estas localidades sin recursos destinados a promoción e infraestructura.
Advirtió que municipios como Guerrero y Candela enfrentan retos para desarrollar y fortalecer sus productos turísticos y conservar sus respectivas denominaciones de Pueblo Mágico.
¿Qué propuestas se han planteado para mejorar la situación?
Ante este escenario, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Coahuila reiteró la propuesta planteada al Gobierno del Estado para modificar la distribución del Impuesto Sobre Hospedaje (ISH), actualmente de 3 %.
La propuesta contempla que 2 % del impuesto sea administrado por las OCVs para mantener las labores de promoción tradicional, mientras que el 1 % restante se canalice directamente al fortalecimiento y equipamiento de los Pueblos Mágicos de Coahuila.