Derrama económica de mil 550 millones en Coahuila por turismo

SALTILLO, COAH.- Una derrama económica de mil 550 millones de pesos generó la actividad turística en Coahuila durante el reciente periodo vacacional, con un incremento sostenido respecto a los dos años anteriores.

Héctor Horacio Dávila, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Coahuila, informó que el estado recibió aproximadamente un millón 450 mil visitantes y alcanzó una ocupación hotelera promedio de 68.8 %.

La cifra económica supera los mil 387 millones de pesos registrados en 2023 y los mil 460 millones reportados el año pasado, lo que refleja una tendencia favorable para el sector turístico estatal.

Por municipio, Parras encabezó la ocupación hotelera con 90 %, seguido de Arteaga con 85 % y Saltillo con 75 %.

Torreón alcanzó 70 %, mientras que Sabinas, Piedras Negras y General Cepeda registraron 65 % cada uno. Ciudad Acuña y Monclova llegaron a 62 %, en tanto que Múzquiz reportó 52 %.

Dávila atribuyó parte importante de este comportamiento a la percepción de seguridad que existe en Coahuila, factor que, señaló, favorece la llegada de visitantes locales y regionales.

Indicó que 40 % de los turistas procedió de entidades vecinas como Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas.

El representante del sector hotelero agregó que los Pueblos Mágicos registraron llenos durante los fines de semana, con Cuatro Ciénegas como el destino de mayor afluencia, impulsado por sus atractivos y por la cultura de atención turística desarrollada entre sus habitantes.

Sin embargo, Dávila manifestó preocupación por la falta de recursos federales para infraestructura y mantenimiento de los Pueblos Mágicos, una situación que afecta particularmente a municipios pequeños como General Cepeda.

Explicó que la desaparición del fondo federal financiado mediante el impuesto al turismo extranjero dejó a estas localidades sin recursos destinados a promoción e infraestructura.

Advirtió que municipios como Guerrero y Candela enfrentan retos para desarrollar y fortalecer sus productos turísticos y conservar sus respectivas denominaciones de Pueblo Mágico.

¿Qué propuestas se han planteado para mejorar la situación?

Ante este escenario, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Coahuila reiteró la propuesta planteada al Gobierno del Estado para modificar la distribución del Impuesto Sobre Hospedaje (ISH), actualmente de 3 %.

La propuesta contempla que 2 % del impuesto sea administrado por las OCVs para mantener las labores de promoción tradicional, mientras que el 1 % restante se canalice directamente al fortalecimiento y equipamiento de los Pueblos Mágicos de Coahuila.