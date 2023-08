Mantendrán unidad deportiva "al cien"

Tras la construcción de la unidad deportiva Armando "El Güero" Pruneda Valdés, autoridades municipales ya están analizando el tema del mantenimiento en este lugar pues es una de las cosas prioritarias e importantes para su buen funcionamiento.



"El mantenimiento de las unidades si se dejan a la buena de Dios, no habrá manera por que las canchas se deterioran, baños se dañan, arboles no se riega, gradas no se limpian es sumamente importante el mantenimiento", comentó el alcalde Roberto Piña.

Dijo que hay que generar un orden, hace una agenda para programar los partidos, como se hizo en el Papo Ríos, los equipos que han jugado en esas canchas sean los que lleven mano, Las Chivitas, Teksid, El Polonia y dos o tres equipos más que son locales.

"Es un tema de orden, Lorenzo Mendoza será quien ayude a mantener el tema, lo verá junto a Ray Arauza el regidor de deportes, darán orden a este tema", comentó.

Dijo que ha ido en varias ocasiones a la unidad recientemente inaugurada y le da gusto ver a dos o tres equipos de niños jugando en estas canchas, es grato para él ver a todas las familias jugando y esas son de las satisfacciones pues Frontera necesitaba de estos espacios.

El alcalde dijo que el ambiente está muy bien se abre a las 6 de la mañana la gente llega a hacer ejercicios a esa hora, esperan la segunda etapa consiste en gradas, aparatos para ejercicio, juegos para los niños, canchas de basquetbol, jaula de bateo que empezarán a trabajar en eso y muy probablemente será hasta el año que viene.