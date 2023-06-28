Mantiene actividades el ICATEC

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Centro de Creatividad y Emprendimiento del DIF Municipal puso en marcha el segundo ciclo de talleres de autoempleo con la participación de 130 alumnos de diversos sectores de la localidad.

Con la coordinación del Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATEC), durante las próximas semanas se desarrollarán 13 talleres dirigidos a hombres y mujeres.

Ana Lucía Cavazos Cuéllar, presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, destacó la respuesta favorable a la convocatoria a uno de los programas con mayor demanda entre la población.

“Gracias al respaldo de las autoridades estatales porque este tipo de cursos les permiten desarrollar sus habilidades y capitalizarlas desde sus hogares. Tenemos un gran número de casos exitosos de personas que han emprendido sus negocios y mejoraron así la economía de sus familias”; señaló.

Además, el emprendimiento a través de estos talleres contribuye al fortalecimiento de la economía local a través de los productos y servicios generados desde varias colonias.

“Ya la gente no tiene que ir hasta otros sitios, sino que en su sector puede encontrar a quién puede cortarle el cabello, maquillarle, ponerle uñas; es un círculo virtuoso que sigue extendiéndose”, comentó.

Con una duración de 40 horas, en este periodo el Centro de Creatividad y Emprendimiento ofrece los talleres de Colorimetría y Permacología; Automaquillaje y maquillaje profesional; Corte y peinado; Barber shop; Manicure y Pedicure; Uñas de acrílico; Productos y formulaciones artesanales para cuerpo y capilares.

De igual forma, Corte y confección de ropa de temporada; Globoflexia; Comida mexicana; Elaboración de alimentos regionales de temporada; Preparación de mezcal artesanal de diferentes sabores y Pintura en Vitromozaico.