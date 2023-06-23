Marcha LGBTTIQ+ Será el 1º de julio

FRONTERA COAH-. Siguen los preparativos para realizar la marcha del orgullo gay, donde se contará con la participación de los integrantes de la comunidad LGBTTIQ+, evento que se realizará el próximo 01 de julio.

"Tenemos bien planeado, el desfile será el 01 de julio a las 6:00 pm, inicia en la calle 16 de septiembre y termina en la plaza de la lagunita, esperamos tener buen número de participantes, el año pasado fue un éxito porque era la primera vez y la gente respondió bien, esperamos más respuesta porque tenemos muchas sorpresas", comentó el regidor Javier Chaires.

Esta marcha tiene el objetivo de crear conciencia y ganarse el respeto de la gente y hacer que respeten los derechos de la gente de la comunidad gay, se tiene importante avance tanto que en empresas ya contratan a la gente de la comunidad y los ciudadanos contratan los shows de trans para fiestas.

El regidor mencionó que la discriminación a veces viene de policías pero hay muchas oportunidades para miembros de la comunidad para ocupar espacios públicos, el ejemplo claro es él mismo que actualmente está como regidor dentro de la administración municipal y lo dice recio y quedito pues menciona que ni en la administración ni nunca lo discriminaron y fue gracias a lo que se ha ganado la comunidad, el respeto de los ciudadanos.

Por ello invitó a quien quieran participar en la mancha aunque no pertenezcan a la comunidad, hizo la invitación para los jóvenes de las distintas universidades esperan que esta segunda marcha sea un éxito.