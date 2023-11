"Mi mamá fue quien me ayudó en el parto"

"Mi mamá fue la que me ayudó a traer al mundo a mi hija, no fueron los paramédicos", relató la joven Paloma Mendoza Ortiz quien dio a luz en su domicilio ubicado en la colonia Occidental el pasado miércoles.

Al inicio se dio a conocer que fueron dos paramédicos de Protección Civil y Bomberos los que ayudaron a la joven madre de 23 años de edad, quien entró en labor de parto por la madrugada y que por fortuna fue trasladada junto a su bebé, sanas y salvas.

En entrevista exclusiva para Periódico La Voz Monclova, Paola Mendoza externó que dicha versión fue errónea. Fue a las 4:10 de la mañana que se le reventó la fuente, de inmediato acudió al baño y le habló a su pareja, quien le recomendó que le hablara a su mamá, Sandra Ortiz.

"Le dije a mi mamá que si me ponía agua para bañarme, los dolores me daban cada vez más fuerte. Me metí a bañar y fue hasta las 5:00 que ya no aguantaba, le volví a marcar al papá de mis hijos y quedó en alcanzarme en el hospital, le marqué a un taxi pero nunca llegó"

Al sentir que su hija estaba por nacer le pidió a su mamá que le pusiera una cobija frente a la imagen de San Judas Tadeo en su sala, pues fue ahí donde ya no pudo dar un paso más, y aunque le pidió que se aguantar hasta llegar al nosocomio, Paloma ya no pudo más.

La joven solo alcanzó a llamarle a una ambulancia antes de bajar su ropa inferior y entrar en labor de parto, sus familiares terminaron de dar los datos a la operadora.

"Mi mamá me acostó en el suelo, yo pujé y salió la niña, fue mi mamá quien la recibió y la acostó en la sábana, pero los paramédicos de Protección Civil y Bomberos y de Cruz Roja no me ayudaron, ellos llegaron después, ellos si fueron los que me cortaron el cordón umbilical".

En el Hospital Amparo Pape de Benavides todos le dijeron que fue muy valiente, a lo que Paloma les respondió que ya no podía esperar más tiempo. Indicó que aún no sabe qué nombre ponerle a su bebita, siendo su tercera hija, sus hermanitos son Yoselin Nicole y Gabriel Alejandro.