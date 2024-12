Misión cumplida: Piña

"Misión Cumplida, me voy muy contento, muy satisfecho, tranquilo y sobre todo muy agradecido porque se me confirió el mas grande honor de un ciudadano de ser presidente municipal y yo sí puedo decir que yo no tengo jefe, porque mi jefe principal es el pueblo", dijo.

En entrevista, el Jefe de la Comuna fronterense destacó que nunca tuvo compromisos con nadie, y dijo que su abuelo y su padre le enseñaron que "los árboles crecen y se mueren de pie, sin doblarse ante nadie, sólo ante Dios".

Dijo que hizo un ejercicio sumamente responsable y con mucho respeto cuidando que Frontera se subiera a donde tenía que estar "me dio mucho gusto que la doctora Claudia Sheinbaum posteó que pasó un bonito atardecer en Frontera, Coahuila ¿cuándo habían visto que pusieran a Frontera en un escenario?, siempre mencionaban a Monclova y ya no somos mas el patio de Monclova, porque Frontera tiene su propia identidad y ésta se construye".

Dijo que como fronterense es un tipo que construyó su propio prestigio social y eso tiene que ver con su manera de vida y forma de pensar, aunque habrá quienes no comulguen con este pensar, lo entiendo, porque habrá quien decide hacer otro tipo de caravana y trabajo político lo que les da la posibilidad de estar en puestos, se respeta.

Dijo que a partir del 1 de enero seguirá haciendo sus tareas como cualquier ciudadano, al lado de su familia, "seguiré viviendo mi vida de la manera que la he construido y no es cambiar mi forma de vida, no tendré que regresar al Golf la tarjeta, no tendré que sacar a mis hijos de los colegios en donde nunca los tuve, no tengo que vender ranchos que nunca tuve, soy un tipo que no me confundo y entiendo mi origen, mi realidad y sigo teniendo el mismo contacto con la gente".

Cuestionado sobre las obras, dijo que en los próximos días habrá de quedar terminada la Central de Bomberos y en cuanto a proyectos terminados destacan la Preparatoria del ejido 8 de enero, la calle Felipe Ángeles, el Nuevo Panteón Municipal, el corredor gastronómico, la recuperación del CEFARE ya quedó en su primera etapa "lo que nos tocaba hacer prácticamente ya está finiquitado".

Dijo que día a día surgen nuevas necesidades, reconociendo que la región atraviesa por una situación sumamente difícil, pues los trabajadores de AHMSA dejaron de recibir su salario desde hace más de dos años y no la ha pasado muy bien.

Como autoridad, se requiere de hacer bien las cosas, yo decidí hacer lo que me correspondía y costará a la ciudad el hecho de no haberle dado dinero a los medios de comunicación, y quizás me equivoqué en no poder hacer lo correcto de que los medios entendieran que el dinero es de la gente".

Mi función es hacer que la ciudad esté alumbrada, limpia, hacer equipo con quien está al frente, yo voy a donde se me invita, pero no me presto a cosas que no tienen que ver con mi forma de ver la vida.

"Me voy muy contento, muy tranquilo, traté de hacer mi mejor trabajo, nunca actué de una manera grosera o responsable con nadie y quien diga lo contrario, ese es un tema político".