El acusado ofrecía 100 mil pesos para no ser detenido

Vincularon a proceso a Enrique Luis "N" por el delito de homicidio y daños a título de culpa tras el fallecimiento de José Luis del Toro, el Juez lo envío al Centro Penitenciario de Saltillo luego de inconsistencias en el debate de la medida cautelar.

Los hechos ocurrieron el domingo 1 de diciembre a las 14:05 horas sobre el bulevar Dan José y la Calle 22 de la colonia Emiliano Zapata en donde el conductor de una camioneta marca Dodge Dakota en color negro no respetó el alto y se atravesó al paso de la motocicleta Honda tipo Chopper modelo 2000 color azul, de Jorge Luis del Toro Torres.

El impacto fue inevitable, el fallecido rebotó contra el pavimento y luego proyectado contra la camioneta Dodge Charger en color blanco que estaba estática, propiedad de Joel Alejandro "N", dañando el cofre, faro y vidrio de la misma. Lamentablemente no llevaba puesto el casco, y los fuertes golpes en su cabeza contra el pavimento le provocaron un severo traumatismo cráneo cefálico com exposición de masa encefalica, escurrimiento en ambos oídos, contusión severa, fractura expuesta en pierna derecha, herida en pie derecho como muslo izquierdo.

A pesar de los esfuerzos por parte de los paramédicos de la Cruz Roja que lo trasladaron a la Clínica 7 del IMSS, no se pudo evitar que el motociclista perdiera la vida.

Ayer a las 16:00 horas se llevó a cabo la audiencia inicial de forma virtual bajo la causa penal 1106/2024 en la que estuvo presente la víctima indirecta la viuda Cynthia Yaneth "N", quién se enteró del accidente a través de redes sociales cuando esperaba a José Luis en la pulga de la Hipodromo.

En el desahogo de los hechos el Ministerio Público detallo que hubo tres testigos quiénes presenciaron como el acusado intento huir e incluso una señora lo grabó cuando decía "no me van a hacer nada porque no soy de aquí", además de ofrecer 100 mil pesos para que no lo detuvieran.

El acusado quiso que el Juez resolviera su situación en el momento, siendo vinculado a proceso con un plazo de investigación de dos meses. En cuanto a la medida cautelar, el Ministerio Público solicito la prisión preventiva ya que el acusado es originario de Veracruz, ante esto la defensa indico que Enrique Luis trabaja para el Colegio La Salle y el director Ramón había dado permiso de que se quedará en la habitación que comparte con otros trabajadores.

Al haber inconsistencias en cuanto al domicilio del acusado, pues al final se mencionó que tenía otro domicilio en el que se quedaba en ocasiones en la colonia Leandro Valle, además de que 3 personas confirmaron que pensaba huir del accidente, es que el Juez Óscar Cadena le dio la medida de prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Saltillo hasta el 4 de enero del 2025.