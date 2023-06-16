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Coahuila

Modificarán el Proyecto del arroyo

Es una recomendación de la Unidad de Inversión perteneciente a la Secretaría de Hacienda.

Por Mónica Meza - 16 junio, 2023 - 08:20 p.m.
Realizarán pequeñas modificaciones al proyecto del arroyo Frontera.
Realizarán pequeñas modificaciones al proyecto del arroyo Frontera.

FRONTERA COAH-. El proyecto del Arroyo Frontera tendrá unas ligeras modificaciones por recomendación de la Unidad de Inversión perteneciente a la Secretaría de Hacienda quienes comentaron al alcalde que es un proyecto ambicioso y que cuenta con todos los requisitos para su posible aprobación en aproximadamente 10 días más.

Este fue uno de los resultados de la visita que Roberto Piña realizó a la Ciudad de México, dijo que prácticamente llegó cuando se abrió la cartera de Hacienda para revisar todos los proyectos a nivel nacional.

Dijo que para solicitar recurso para inversión se tiene la primera etapa que fue en marzo luego se vuelve a abrir en junio, solo dan un lapso de 15 días, a él le admitieron el proyecto que tenían con Conagua y Semarnat.

“Traían un ejercicio no definido en cuanto al proyecto del arroyo Frontera, nos pidieron que hiciéramos el proyecto completo y no se llevan mucho, es un tiempo de tres o 4 días, la unidad está abierta durante 15 días”, comentó.

Esas modificaciones que se realizarán son en cuanto al tipo de uso de suelo, vegetación del arroyo, tipo de árboles y maleza que se tienen.

“Nos están ayudando mucho, me dijeron que tienen cerca de 80 o 100 proyectos muy fuertes, a todos les falta mucho, de los 5 o 6 que están encaminados uno es el del arroyo de Frontera”, comentó el alcalde.

Dijo que están a 10 días de que les diga que sí, que se les dé un folio, que se autoriza, falta que hacienda genere y pelear por el recurso, le explicaron que no existe ningún proyecto que esté ante la Secretaría de Hacienda, pero los proyectos con la SEDATU, recuperación del Cefare también está ingresados.

 

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