Monta Beto guardia de honor a Carranza

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- El alcalde Manuel Humberto Villarreal Cortez, junto al cuerpo edilicio y la profesora María del Socorro Ferriño González, Directora del Museo Venustiano Carranza, encabezó la ceremonia cívica alusiva al aniversario CLXIII del natalicio del Varón de Cuatro Ciénegas.

La guardia de honor fue en el busto y monumento al Padre del constitucionalismo en México quien es recordado por la nación y en especial los carrancistas de abolengo en su tierra natal.

"Hablar de la vida y obra de Carranza, se ha vuelto común entre los mexicanos pero, particularmente es nuestro deber como coahuilenses y cieneguenses sentirnos orgullosos por haber nacido en la misma tierra del personaje en cuestión. Hazañas, logros, pero sobre todo legados trascendentales recaen en la recia figura de Venustiano Carranza, hombre de gran altura física, pero sobre todo de grandeza en sus ideales. El escenario de su Museo es el mejor para conmemorar su natalicio y recordar al padre del Constitucionalismo, recalcando en voz alta que Cuatro Ciénegas ha sido fiel testigo del nacimiento de un prócer de la patria, de un hombre que despreció su vida cuando se trató de defender a un país. Hoy, desde la tierra que lo vio nacer, puedo decir orgulloso que me siento privilegiado al ostentar un puesto que el honró al ocuparlo", mencionó Beto Villarreal en su discurso oficial.

Puntualizó que conmemorar un aniversario más de su natalicio no es una simple fecha, sino el reconocimiento desde la cuna de un prócer de la patria.

La regidora Leticia Moreno, compartió una reseña histórica, donde destaca que este día se conmemorara el 165 aniversario del natalicio de don Venustiano Carranza, el onceavo de quince hijos, nacido un 29 de diciembre de 1859 en la casona que actualmente alberga el museo que lleva su nombre, antigua casa de sus padres: Coronel Jesús Carranza Neira y doña María de Jesús de la Garza.

Con mucho énfasis el alumno Emiliano Hernández, presentó una poesía sobre la vida y obra del primer jefe del Ejército Constitucionalista.