Muere Paco Miranda; destacado fotógrafo

FRONTERA COAH-. A través de su mirada él ahora se volvió pasado, cuando Francisco Miranda captaba cada momento para convertirlo en un hermoso recuerdo, lamentablemente falleció la noche del pasado martes víctima de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), el fotógrafo de la vieja guardia estaba por cumplir 55 años de edad. María Guadalupe Martínez de Luna su fiel compañera de vida, se negaba a entregar a Dios a su esposo pero terminó haciéndolo cuando Paco le dijo que ya quería descansar pues su salud cada día se deterioraba más y eso no era vida para él. Con profundo dolor Doña Lupita narró parte de la vida de su esposo, un hombre noble, trabajador que no le tenía miedo a nada ya que eso no era para él Llegó a Monclova en 1988 procedente de Gómez Palacio Durango, siempre fue fotógrafo para distintos medios de comunicación, no se consideraba reportero gráfico pues decía que “fotógrafo” era la palabra que más lo definía porque abarcaba más rubros. 1 / 6 La cámara lo era todo para él. 2 / 6 Fueron varios años de lucha contra la ELA. 3 / 6 A través de su mirada el ahora se volvió pasado. 4 / 6 Guadalupe Martínez, su fiel compañera de vida, estuvo con él hasta el último momento. 5 / 6 6 / 6 ❮❯ Fue una noche que llegó a Monclova y al siguiente día ya estaba trabajando en Periódico El Vanguardia después estuvo en Periódico La Raza de Ciudad Acuña poco después estuvo en Periódico La Voz en la Región Carbonífera, también en La Voz de Piedras Negras, después en El Tiempo y luego en Vía 57 hasta que se convirtió en director de Comunicación Social en el municipio de Frontera. Fue en 1992 cuando conoció a Lupita y se casó con ella, procrearon a cinco hijos, Claudia, Francisco, Miguel, Karla y Azul Celeste Miranda Martínez, Paco tenía 4 nietos y estaba por conocer al quinto lamentablemente no fue posible. En el 2018, empezó a decir que se sentía mal, que tenía problemas para hacer algunas cosas como hablar, su esposa le decía bromeando que no fuera flojo que trabajara, en el 2020 le dijeron que tenía la enfermedad de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que ataca a las neuronas motoras ubicadas en la medula espinal y en el cerebro, afecta los músculos necesarios para moverse, hablar, comer y respirar, lamentablemente no hay cura para esta enfermedad mortal. “Hoy (ayer) es el día mundial de la lucha contra la ELA, desafortunadamente nos ganó a nosotros, durante todo este tiempo luchamos para darle una buena calidad de vida a Paco, gracias a toda la gente que siempre nos ayudó en estos 4 años difíciles de lucha, de ver como día a día su salud se deterioraba más”, comentó su esposa. Eran las 7:44 del pasado martes cuando Paco Miranda ya no pudo respirar, su corazón ya no quiso seguir funcionando y lamentablemente falleció dejando un profundo dolor en su familia. UNA IMAGEN DICE MÁS QUE MIL PALABRAS

Lupita siempre le reclamó el día en que tenían una cita, ese día llovió muy fuerte el puente Cal y Canto se llenó de agua y se quedó varado un bocho, Paco Miranda y su novia, estaba cera y presenciaron lo ocurrido, él andaba muy guapo y se dobló los pantalones, tomó su cámara y se metió al agua a tomar una buena fotografía.

“Su pasión era la fotografía, él decía podré soltar muchas cosas pero mi cámara no la dejo, una vez me dijo te dejaré a ti pero a mi cámara no, entre bromas y risas era verdad, la fotografía para él era lo máximo, era su pasión y muy exigente en aquellos años decían que Paco Martínez era el número 1 y Paco Miranda era el número 2”, comentó.

Con él aprendió a guardar cada recuerdo por Paco que atesoraba lo vivido con una fotografía, el simple hecho de comer una sandía todos juntos ahí buscaba el punto exacto para tomar la fotografía.

Siempre lo amó, fue el hombre de su vida, se enamoró de él desde el primer día en que lo vio, nunca se separaron, como en todo matrimonio hubo conflictos, momentos buenos, momentos muy malos y de todo tipo pero en 31 años de matrimonio jamás se dejaron.

Quienes conocieron a Paco, saben que tenía un carácter muy fuerte, era bailador, mujeriego, alegre, divertido, sabía los mejores chistes, tuvo una vida plena, hizo lo que quiso cuando y como quiso, se ganó el amor y respeto de su familia y sus amigos que hoy lloran su partida.