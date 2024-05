Muere Reconocido Líder Priista en Castaños: Brigido Veliz.

Castaños, Coahuila.-La comunidad de Castaños está de luto por el fallecimiento de Brigido Veliz, destacado líder priista y figura emblemática del municipio. Reconocido por su integridad y compromiso, Veliz dejó una huella imborrable en la política local y en el corazón de sus vecinos.

Brigido Veliz, conocido por su lealtad al Partido Revolucionario Institucional (PRI), desempeñó diversos cargos públicos a lo largo de su carrera, siempre con una profunda vocación de servicio hacia su comunidad. Su compromiso con el bienestar de Castaños y su dedicación al deporte lo convirtieron en un referente para muchos.

La población, consternada por la pérdida, recuerda a Veliz como un hombre de principios, un amigo incondicional y un ferviente defensor de los valores del tricolor. Su ausencia deja un vacío irreparable en la vida política y social del municipio.

Este lunes, la comunidad se unió en una emotiva despedida. Los restos de Brigido Veliz fueron velados en la capilla de velación de León y posteriormente serían trasladados a los campos de fútbol de la Estación, uno de sus lugares favoritos.

El legado de Veliz continúa a través de su hijo, quien compartió un emotivo mensaje en redes sociales: "¡Se me fue mi Padre! Brigido Veliz, fuiste el mejor amigo, el mejor futbolista, el mejor priista, pero sobre todo el mejor ser humano que he conocido. Me quedo con todos tus consejos, enseñanzas y el amor que me tenías bien guardados en mi corazón. Te voy a extrañar, Papá. ¡Excelente! ¡Qué clase! Esas frases motivadoras que me animaban... La vida seguirá y tu gordo de oro le echará todas las ganas para cumplir las metas que están pendientes. De mi madre y mis hermanas me encargo yo, al rato te alcanzamos, mi viejo. ¡Te amaré para toda la vida!".

La comunidad de Castaños despide con dolor a un gran hombre, pero con la certeza de que su legado perdurará en cada rincón del municipio. Descanse en paz, Brigido Veliz.